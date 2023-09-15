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  4. Турецкие клубы интересовались хавбеком Ливерпуля
Англия
15 сентября 2023, 19:42 |
382
0

Турецкие клубы интересовались хавбеком Ливерпуля

У Ливерпуля были предлложения по Тиаго Алькантаре от Трабзонспора и Фенербахче

15 сентября 2023, 19:42 |
382
0
Турецкие клубы интересовались хавбеком Ливерпуля
Twitter (Фабриціо Романо). Тьяго Алькантара

Два турецких клуба интересовались полузащитником английского «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой, сообщает Фабрицио Романо.

У «Ливерпуля» были предложения по трансферу 32-летнего испанца от стамбульского «Фенербахче» и «Трабонспора», однако сам Алькантара всегда хотел оставаться в «Ливерпуле» и не хочет переезжать в Турцию.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не играл, а в прошлом сезоне сыграл 27 матчей и сделал одну результативную передачу.

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трансферы Фабрицио Романо Тьяго Алькантара Ливерпуль трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Фенербахче Трабзонспор
Источник Фабрицио Романо
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