Турецкие клубы интересовались хавбеком Ливерпуля

Два турецких клуба интересовались полузащитником английского «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой, сообщает Фабрицио Романо.

У «Ливерпуля» были предложения по трансферу 32-летнего испанца от стамбульского «Фенербахче» и «Трабонспора», однако сам Алькантара всегда хотел оставаться в «Ливерпуле» и не хочет переезжать в Турцию.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не играл, а в прошлом сезоне сыграл 27 матчей и сделал одну результативную передачу.