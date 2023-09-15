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  4. СУДАКОВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых команд»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 19:22 |
88
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СУДАКОВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых команд»

Полузащитник – о матче с «Оболонью»

15 сентября 2023, 19:22 |
88
0
СУДАКОВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых команд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгій Судаков

Хавбек донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от следующего матча чемпионата Украины против киевской «Оболони».

«Усталость немного чувствуется, потому что только второй день после очень тяжелой игры. Конечно, сложно, но у нас есть время, чтобы восстановиться.

«Оболонь» неплохая команда, есть качественные футболисты. Играют в быстрый, силовой и вертикальный футбол, поэтому должны быть готовы. Как показывает практика, сейчас в чемпионате Украины нет простых команд, со всеми нужно играть на все 100 процентов. Выходить с первых минут настроенными», – сказал Судаков.

Завтра, 16 сентября, «горняки» в 7 туре УПЛ сыграют с «Оболонью», начало встречи в 17:00.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Оболонь
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