СУДАКОВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых команд»
Полузащитник – о матче с «Оболонью»
Хавбек донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от следующего матча чемпионата Украины против киевской «Оболони».
«Усталость немного чувствуется, потому что только второй день после очень тяжелой игры. Конечно, сложно, но у нас есть время, чтобы восстановиться.
«Оболонь» неплохая команда, есть качественные футболисты. Играют в быстрый, силовой и вертикальный футбол, поэтому должны быть готовы. Как показывает практика, сейчас в чемпионате Украины нет простых команд, со всеми нужно играть на все 100 процентов. Выходить с первых минут настроенными», – сказал Судаков.
Завтра, 16 сентября, «горняки» в 7 туре УПЛ сыграют с «Оболонью», начало встречи в 17:00.
🗣 «Зараз у чемпіонаті України немає простих команд»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 15, 2023
🧡 Георгій Судаков – про повернення до клубу після матчів збірної та підготовку до гри з «Оболонню».#Shakhtar #ШахтарОболонь pic.twitter.com/hJ8UGxxcOv
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