ЯРМОЛЕНКО о трансфере Сидорчука: «Незаменимых не бывает»

Вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал продажу капитана киевлян Сергея Сидорчука в бельгийский «Вестерло».

«Конечно, что это большая потеря. Это капитан, лидер. Как на футбольном поле, так и вне его. Конечно, для нас это огромная потеря. Но незаменимых в футболе не бывает. Есть молодые игроки, которые должны его заменить. Сергею желаю удачи», – сказал Ярмоленко.

Напомним, 5 сентября, стало известно, что Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло». Игрок провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.