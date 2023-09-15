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  4. ЯРМОЛЕНКО о трансфере Сидорчука: «Незаменимых не бывает»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 19:06 |
485
0

ЯРМОЛЕНКО о трансфере Сидорчука: «Незаменимых не бывает»

Лидер киевлян прокомментировал переход капитана команды

15 сентября 2023, 19:06 |
485
0
ЯРМОЛЕНКО о трансфере Сидорчука: «Незаменимых не бывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук

Вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал продажу капитана киевлян Сергея Сидорчука в бельгийский «Вестерло».

«Конечно, что это большая потеря. Это капитан, лидер. Как на футбольном поле, так и вне его. Конечно, для нас это огромная потеря. Но незаменимых в футболе не бывает. Есть молодые игроки, которые должны его заменить. Сергею желаю удачи», – сказал Ярмоленко.

Напомним, 5 сентября, стало известно, что Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло». Игрок провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.

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Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вестерло чемпионат Бельгии по футболу
Источник 1927.kiev.ua
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