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Сборная УКРАИНЫ
15 сентября 2023, 18:48 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:59
757
0

Возможный дебют Сидорчука в Бельгии и сразу два дерби украинцев в Англии

Уик-энд для легионеров сборной Украины

15 сентября 2023, 18:48 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:59
757
0
Возможный дебют Сидорчука в Бельгии и сразу два дерби украинцев в Англии
УАФ.

Первый после международной паузы клубный уик-энд для легионеров сборной Украины, которых Сергей Ребров приглашал на сентябрьские матчи нашей национальной команды в отборе к Евро-2024, имеет шансы растянуться на четыре дня.

Сегодня, 15 сентября, в 7-м туре Бельгийской Про Лиги «Вестерло» Сергея Сидорчука на своем стадионе будет принимать «Антверпен» (начало встречи – в 21:45 по киевскому времени).

В субботу, 16 сентября, «Валенсия» Романа Яремчука будет ждать столичных визитеров из «Атлетико», чтобы сыграть матч 5-го тура испанской Ла Лиги (17:15).

Загребское «Динамо» Богдана Михайличенко также в родных стенах сойдется со «Славеном» в 9-м туре элитного дивизиона чемпионата Хорватии (18:00).

В 5-м туре португальской Примейры «Бенфика» Анатолия Трубина приедет в гости к «Визеле» (22:30).

В воскресенье, 17 сентября, в чемпионате МЛС «Интер Майами» Сергей Кривцов встретится на выезде с «Атлантой» (00:00).

В 5-м туре английской Премьер-лиги могут состояться сразу два дерби клубов футболистов сборной Украины: «Борнмут» Ильи Забарного будет принимать «Челси» Михаила Мудрика (16:00), а «Эвертон» Виталия Миколенко в Ливерпуле сразится с «Арсеналом» Александра Зинченко (18:30).

В испанской Ла Лиге «Реал» Андрея Лунина будет принимать «Реал Сосьедад» (22:00).

А в понедельник, 18 сентября, в этом же турнире «Жирона» Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде будет противостоять «Гранаде» (22.00).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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