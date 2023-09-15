Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси без еврокубков? Так лучше для команды»
Тренер «Челси» – об эпидемии травм
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил о том, что из-за эпидемии травм неучастие его команды в еврокубках в нынешнем сезоне может пойти «Синим» на пользу:
«Так лучше для команды. Сейчас у нас небольшой состав, поскольку много травмированных. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.
Обычно «Челси» попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эти обстоятельства. Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», – сказал Почеттино.
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