Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси без еврокубков? Так лучше для команды»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил о том, что из-за эпидемии травм неучастие его команды в еврокубках в нынешнем сезоне может пойти «Синим» на пользу:

«Так лучше для команды. Сейчас у нас небольшой состав, поскольку много травмированных. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.

Обычно «Челси» попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эти обстоятельства. Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», – сказал Почеттино.