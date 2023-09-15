Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
Игрок не успел восстановиться после травмы
Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко, который из-за травмы бедра не помог сборной Украины в двух матчах отбора Евро-2024, за две недели не успел восстановиться.
Киевляне сообщают, что полузащитник не готов тренироваться и пропустит ближайшие матчи. Николай из-за тяжелой травмы пропустил почти весь минувший сезон.
В нынешнем Шапаренко провел 7 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Кроме Шапаренко не тренируются Константин Вивчаренко и Владимир Шепелев, а Александр Тымчик работает по индивидуальной программе.
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