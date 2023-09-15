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  4. Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 16:22 |
722
4

Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник

Игрок не успел восстановиться после травмы

15 сентября 2023, 16:22 |
722
4
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко, который из-за травмы бедра не помог сборной Украины в двух матчах отбора Евро-2024, за две недели не успел восстановиться.

Киевляне сообщают, что полузащитник не готов тренироваться и пропустит ближайшие матчи. Николай из-за тяжелой травмы пропустил почти весь минувший сезон.

В нынешнем Шапаренко провел 7 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Кроме Шапаренко не тренируются Константин Вивчаренко и Владимир Шепелев, а Александр Тымчик работает по индивидуальной программе.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Константин Вивчаренко Владимир Шепелев Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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zhyr
Цікаво було б побачити Царенка на його місці.
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+1
Паша Мех
Здоровья тебе Коля!! Скорейшего возвращения на поле!!!
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0
zelc006
синдром нападача
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0
Swed
Побратим  по несчастью Траоре из Шахтёра. (
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0
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