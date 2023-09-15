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  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 15:41 |
303
4

БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»

Хавбек «Динамо» – о матче против «Ворсклы»

15 сентября 2023, 15:41 |
303
4
БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча УПЛ против «Ворсклы» (18 сентября):

— Виталий, два матча сборной Украины против Англии и Италии в отборе к Евро-2024 позади. Как сейчас идет подготовка к поединку чемпионата Украины с «Ворсклой»?
— Мы вчера собрались на базе утром, еще не все тренировались, но уже сегодня провели полноценную тренировку. В течение занятия мы отрабатывали игру в разных звеньях, а также наигрывали различные тактические схемы.

— Как считаете, за счет чего сильна нынешняя «Ворскла»?
— По моему убеждению, «Ворскла» отличается своим характером, у Скрипника хорошая команда. Кроме того, в атаке у полтавчан играют индивидуально сильные футболисты, которые быстро принимают решения и могут решить судьбу матча. В общем, могу сказать, что по игре «Ворскла» выглядит сильно.

— «Динамо» пропустило прошлые два тура в УПЛ. Это как-то психологически давит или влияет на команду, ведь нужно догонять конкурентов?
— Не то, что психологически давит, просто, когда смотришь на турнирную таблицу, и не видишь там на первом месте «Динамо», — некомфортно себя чувствуешь. Поэтому нам нужно только побеждать во всех матчах чемпионата Украины. Тем более, что мы недавно неудачно сыграли против «Черноморца».

— То есть, можно сказать, что каждый матч — это как своеобразный финал?
— Да, в чемпионате Украины так и есть. Нужно готовиться к каждому матчу отдельно. Действительно, каждый матч в УПЛ — это финал, и нужно быть сконцентрированным только на конкретном сопернике, а не забегать вперед. Как я уже сказал, необходимо готовиться к каждому поединку отдельно.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо - Ворскла
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 4
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Bimbа Joe
Привыкай
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+1
ALKOSruLKA
У вас би вже мав виробитись імунітет до "некомфорту"...
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0
Alex Zinov
Дивно читати слова Буяльського що йому некомфортно почуватися, коли ДК не на першому місці. А коли ти встиг звикнути до першого місця? З років коли граешь у ДК , лише 3 рази були чемпіонами!!!! А два рази перших ще за царя Панька були.Більше до другого місця повинен був звикнути та до програшів у Європі. 
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0
Фанькин кот
Точняк! Привыкайте, это надолго
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0
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