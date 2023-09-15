Себастьян ФРЕЙ: «Раймон Доменек ненавидел итальянцев»
Бывший вратарь – о характере экс-тренера сборной Франции
Бывший голкипер «Интера», «Вероны», «Пармы», «Фиорентины» и «Дженоа» Себастьян Фрей заявил, что одиозный экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек не вызывал его в национальную команду из-за ненависти к итальянцам:
«В сборную Франции Доменек меня не взял, потому что я играл в Италии, а он ненавидел итальянцев. Он представлял, что футбол − это театр, и был убежден, что звезды обуславливают игру. Это безумие его характера.
Он сказал мне в лицо, что не хочет меня вызывать, потому что я играл в Италии. Еще в сборной Франции U21 я заявил Доменеку, что не хочу больше играть при нем. Он заставил меня пропустить матч «Интера», а мы просто посидели на скамейке запасных. Это был я и Стефан Дальма. Доменек прямо заявил, что ненавидит итальянцев, ему просто наплевать на них».
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