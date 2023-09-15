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Испания
15 сентября 2023, 15:29 | Обновлено 15 сентября 2023, 15:30
477
0

Барселона хочет подписать еще одного вундеркинда на фланг атаки

Речь идет о Нико Уильямсе из «Атлетика» Бильбао

15 сентября 2023, 15:29 | Обновлено 15 сентября 2023, 15:30
477
0
Барселона хочет подписать еще одного вундеркинда на фланг атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» нацелилась на подписание правого вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, сообщает испанское издание Sport.

Контракт 21-летнего баска истекает летом 2024 года, так что его можно будет подписать бесплатно. По информации источника, «Барселона» уже контактировала с представителями игрока.

Но «Атлетик» не хочет терять игрока, не получив за него деньги, поэтому всеми силами пытается уговорить испанца продлить сделку еще на 3 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Нико Уильямс забил 6 голов и отдал 4 ассиста за 36 матчей.

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Источник Sport.es
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