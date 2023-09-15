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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 15:30 |
1313
1

УПЛ утвердила даты и время матчей 8-го тура. Игру Динамо перенесли

Киевляне сыграют с ЛНЗ на день раньше

15 сентября 2023, 15:30 |
1313
1
УПЛ утвердила даты и время матчей 8-го тура. Игру Динамо перенесли
УПЛ

УПЛ утвердила даты и время матчей 8-го тура чемпионата Украины, подтвердив, что встречу между ЛНЗ и «Динамо» перенесли с 24 на 23 сентября.

Среди других встреч тура отметим битву команд топ-4 – «Рух» примет «Шахтер».

8-й тур УПЛ

22 сентября

Оболонь - Верес. Старт в 17:00

Александрия - Черноморец. Старт в 19:00

23 сентября

ЛНЗ - Динамо. Старт в 13:00

Полесье - Минай. Старт в 15:00

Ворскла - Кривбасс. Старт в 17:00

Рух - Шахтер. Старт в 19:00

24 сентября

Заря - Днепр-1. Старт в 15:00

Металлист 1925 - Колос. Старт в 17:00

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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zhyr
В Динамо щось колотять, самі не знаючи що. Замість того, щоб провести нормальну трансферну кампанію, щось налагодити в тренувальному процесі, вони ліжка переставляють
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