УПЛ утвердила даты и время матчей 8-го тура. Игру Динамо перенесли

УПЛ утвердила даты и время матчей 8-го тура чемпионата Украины, подтвердив, что встречу между ЛНЗ и «Динамо» перенесли с 24 на 23 сентября.

Среди других встреч тура отметим битву команд топ-4 – «Рух» примет «Шахтер».

8-й тур УПЛ

22 сентября

Оболонь - Верес. Старт в 17:00

Александрия - Черноморец. Старт в 19:00

23 сентября

ЛНЗ - Динамо. Старт в 13:00

Полесье - Минай. Старт в 15:00

Ворскла - Кривбасс. Старт в 17:00

Рух - Шахтер. Старт в 19:00

24 сентября

Заря - Днепр-1. Старт в 15:00

Металлист 1925 - Колос. Старт в 17:00