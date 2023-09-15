Украина. Премьер лига15 сентября 2023, 15:30 |
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УПЛ утвердила даты и время матчей 8-го тура. Игру Динамо перенесли
Киевляне сыграют с ЛНЗ на день раньше
15 сентября 2023, 15:30 |
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УПЛ утвердила даты и время матчей 8-го тура чемпионата Украины, подтвердив, что встречу между ЛНЗ и «Динамо» перенесли с 24 на 23 сентября.
Среди других встреч тура отметим битву команд топ-4 – «Рух» примет «Шахтер».
8-й тур УПЛ
22 сентября
Оболонь - Верес. Старт в 17:00
Александрия - Черноморец. Старт в 19:00
23 сентября
ЛНЗ - Динамо. Старт в 13:00
Полесье - Минай. Старт в 15:00
Ворскла - Кривбасс. Старт в 17:00
Рух - Шахтер. Старт в 19:00
24 сентября
Заря - Днепр-1. Старт в 15:00
Металлист 1925 - Колос. Старт в 17:00
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