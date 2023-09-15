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Кубок Дэвиса
15 сентября 2023, 15:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 15:16
61
0

Кубок Дэвиса. День 4. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 16:00 матчи четвертого дня группового этапа Кубка Дэвиса

15 сентября 2023, 15:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 15:16
61
0
Кубок Дэвиса. День 4. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
daviscup.com

В пятницу, 15 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.

Трансляция матчей четвертого дня начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Четвертый день. 15 сентября

  • Италия – Чили
  • Великобритания – Швейцария
  • Испания – Сербия
  • Хорватия – Финляндия

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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