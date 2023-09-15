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WTA
15 сентября 2023, 14:50 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:51
90
0

Киченок / Фридзам – Калинская / Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда на турнире в Осаке

15 сентября 2023, 14:50 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:51
90
0
Киченок / Фридзам – Калинская / Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам

16 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В финале украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против тандема Анна Калинская / Юлия Путинцева. Встреча начнется 3-м запуском на центральном корте Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

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Надежда Киченок WTA Осака Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн Анна Калинская Юлия Путинцева
Источник Sport.ua
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