Киченок / Фридзам – Калинская / Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда на турнире в Осаке
16 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.
В финале украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против тандема Анна Калинская / Юлия Путинцева. Встреча начнется 3-м запуском на центральном корте Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.
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