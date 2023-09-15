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  4. Грэм Поттер ждет предложение от клуба-участника Лиги Европы
Англия
15 сентября 2023, 15:08 |
315
0

Грэм Поттер ждет предложение от клуба-участника Лиги Европы

Бывший главный тренер «Челси» может возглавить «Рейнджерс»

15 сентября 2023, 15:08 |
315
0
Грэм Поттер ждет предложение от клуба-участника Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Бывший главный тренер лондонского «Челс»« Грэм Поттер может возглавить шотландский «Рейнджерс», сообщает издание Football Insider.

«Рейнджеры» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате, отпустив «Селтик» аж на 13 очков. В этом сезоне клуб из Глазго набрал 6 очков в 4 турах и вылетел из квалификации Лиги чемпионов, поэтому кресло под нынешним тренером команды Майклом Биллом начинает качаться.

Грэм Поттер уже контактировал с руководителями «Рейнджерс», но официальное предложение еще не получил. Впрочем, и сам Поттер не спешит возвращаться к работе главным тренером после увольнения из «Челси» в апреле.

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Грэм Поттер Челси Глазго Рейнджерс главный тренер чемпионат Шотландии по футболу
Источник Football Insider
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