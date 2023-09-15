Грэм Поттер ждет предложение от клуба-участника Лиги Европы

Бывший главный тренер лондонского «Челс»« Грэм Поттер может возглавить шотландский «Рейнджерс», сообщает издание Football Insider.

«Рейнджеры» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате, отпустив «Селтик» аж на 13 очков. В этом сезоне клуб из Глазго набрал 6 очков в 4 турах и вылетел из квалификации Лиги чемпионов, поэтому кресло под нынешним тренером команды Майклом Биллом начинает качаться.

Грэм Поттер уже контактировал с руководителями «Рейнджерс», но официальное предложение еще не получил. Впрочем, и сам Поттер не спешит возвращаться к работе главным тренером после увольнения из «Челси» в апреле.