Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси заслужил выиграть все пять матчей старта сезона»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино уверяет, что команда находится в хорошем расположении духа, несмотря на четыре очка и 12-е место в АПЛ после четырех туров.

Всего у команды на старте сезона две победы в пяти встречах, но тренер убежден, что Синие должны были выиграть все матчи.

«Несмотря на результаты, в команде хорошая атмосфера. Вопрос времени, когда результаты будут другими. Если вы проанализируете пять матчей старта сезона, то мы заслужили выиграть все пять, но по разным причинам этого не сделали».

«Получили меньше очков, чем заслуживали, но продолжается процесс постройки команды», – сказал Почеттино.