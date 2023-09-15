Кубок Дэвиса. День 3. Триллер в Манчестере, нидерландская неожиданность

Завершился третий игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)



Канада – Швеция – 3:0

Вашек Поспишил – Лео Борг – 7:6 (7:5), 5:7, 6:2

Габриэль Диалло – Элиас Имер – 6:4, 6:3

Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Филип Бергеви / Андре Йоранссон – 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)



Австралия – Франция – 2:1

Адриан Маннарино – Макс Перселл – 7:6 (7:4), 6:4

Алекс Де Минаур – Уго Умбер – 7:6 (7:2), 6:3

Мэтт Эбден / Макс Перселл – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 6:3

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Чехия – Южная Корея – 3:0

Томаш Махач – Хон Сон Чхан – 7:6 (10:8), 4:6, 6:2

Иржи Лехечка – Квон Сун У – 6:1, 7:5

Якуб Меншик / Адам Павлашек – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Нидерланды – США – 2:1