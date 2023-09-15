Кубок Дэвиса15 сентября 2023, 14:42 |
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Кубок Дэвиса. День 3. Триллер в Манчестере, нидерландская неожиданность
14 сентября состоялись матчи 3-го тура группового раунда турнира
15 сентября 2023, 14:42 |
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Завершился третий игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Канада – Швеция – 3:0
- Вашек Поспишил – Лео Борг – 7:6 (7:5), 5:7, 6:2
- Габриэль Диалло – Элиас Имер – 6:4, 6:3
- Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Филип Бергеви / Андре Йоранссон – 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)
ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)
Австралия – Франция – 2:1
- Адриан Маннарино – Макс Перселл – 7:6 (7:4), 6:4
- Алекс Де Минаур – Уго Умбер – 7:6 (7:2), 6:3
- Мэтт Эбден / Макс Перселл – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 6:3
ГРУППА C (Валенсия, Испания)
Чехия – Южная Корея – 3:0
- Томаш Махач – Хон Сон Чхан – 7:6 (10:8), 4:6, 6:2
- Иржи Лехечка – Квон Сун У – 6:1, 7:5
- Якуб Меншик / Адам Павлашек – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
ГРУППА D (Сплит, Хорватия)
Нидерланды – США – 2:1
- Ботик ван де Зандсхулп – Томми Пол – 7:6 (7:2), 6:2
- Таллон Грикспор – Фрэнсис Тиафо – 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3)
- Остин Крайчек / Раджив Рам – Матве Мидделкоп / Уэсли Колхоф – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:3
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