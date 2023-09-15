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  4. Бавария уже нашла замену Тухелю. Пригласит экс-игрока команды
Германия
15 сентября 2023, 14:45 |
610
0

Бавария уже нашла замену Тухелю. Пригласит экс-игрока команды

Хаби Алонсо может вернуться в Мюнхен

15 сентября 2023, 14:45 |
610
0
Бавария уже нашла замену Тухелю. Пригласит экс-игрока команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

По информации немецких СМИ, руководство «Баварии» уже ищет того, кто сможет заменить наставника Томаса Тухеля, если команда неудачно начнет новый сезон.

Главным претендентом называют экс-игрока мюнхенцев и тренера «Байера» Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что к Алонсо присматривается «Реал» в качестве замены Карло Анчелотти, который уйдет летом 2024 года.

Под руководством Тухеля« Бавария» лишь в последнем туре минувшего сезона сумела вырвать чемпионский титул у «Боруссии» Дортмунд, а клуб еще весной раздумывал над увольнением.

Однако на старте нынешнего чемпионата у команды 9 очков после трех туров.

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Бавария Томас Тухель Байер чемпионат Германии по футболу
Источник Sport Bild
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