Бавария уже нашла замену Тухелю. Пригласит экс-игрока команды

По информации немецких СМИ, руководство «Баварии» уже ищет того, кто сможет заменить наставника Томаса Тухеля, если команда неудачно начнет новый сезон.

Главным претендентом называют экс-игрока мюнхенцев и тренера «Байера» Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что к Алонсо присматривается «Реал» в качестве замены Карло Анчелотти, который уйдет летом 2024 года.

Под руководством Тухеля« Бавария» лишь в последнем туре минувшего сезона сумела вырвать чемпионский титул у «Боруссии» Дортмунд, а клуб еще весной раздумывал над увольнением.

Однако на старте нынешнего чемпионата у команды 9 очков после трех туров.