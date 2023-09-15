Бавария уже нашла замену Тухелю. Пригласит экс-игрока команды
Хаби Алонсо может вернуться в Мюнхен
По информации немецких СМИ, руководство «Баварии» уже ищет того, кто сможет заменить наставника Томаса Тухеля, если команда неудачно начнет новый сезон.
Главным претендентом называют экс-игрока мюнхенцев и тренера «Байера» Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что к Алонсо присматривается «Реал» в качестве замены Карло Анчелотти, который уйдет летом 2024 года.
Под руководством Тухеля« Бавария» лишь в последнем туре минувшего сезона сумела вырвать чемпионский титул у «Боруссии» Дортмунд, а клуб еще весной раздумывал над увольнением.
Однако на старте нынешнего чемпионата у команды 9 очков после трех туров.
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