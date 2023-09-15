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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «С Минаем Шарана никому легко не бывает»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 14:01 |
151
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «С Минаем Шарана никому легко не бывает»

Помощник тренера «Александрии» поделился ожиданиями от матча с «Минаем»

15 сентября 2023, 14:01 |
151
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «С Минаем Шарана никому легко не бывает»
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Помощник главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ с «Минаем», который состоится 16 сентября в 19:00.

– В паузу на сборные мы много работали, но времени всегда мало. Ближайшая игра покажет, пошел ли этот перерыв нам на пользу. Главный фактор – результат. У нас очень молодая команда, много футболистов ушло. А молодым нужно время.

– В каком психологическом состоянии находится команда, учитывая неудачи последних туров?
– Ни тренеры, ни футболисты не хотят проигрывать, это очевидно. Мы делаем все для того, чтобы проблем с психологией не было. Верим в то, что все у нас получится.

– Следующий матч против «Миная» Владимира Шарана, который много работал с «Александрией». Кажется, для него эти матчи имеют особую принципиальность.
– Шаран очень долго и очень хорошо работал в «Александрии». Думаю, для него это действительно принципиальный матч, что является нормальным явлением.

– Что скажете о его «Минае»?
– Не только «Минай», а и любые команды Шарана – это всегда агрессивные в хорошем смысле команды, хорошо организованные. С ними всегда всем тяжело играть на 100%. С «Минаем», как и с «Александрией» Шарана, никому просто не бывает. Он выжимает из игроков «Миная» максимум. Поэтому мы серьезно готовимся и тщательно изучаем их возможности.

Сейчас «Александрия» идет на 8-м месте в УПЛ, набрав 7 очков за 6 матчей.

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Сергей Кравченко Александрия Минай Владимир Шаран Александрия - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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