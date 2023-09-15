WTA15 сентября 2023, 13:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:02
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Стали известны все полуфиналистки на турнире в Осаке
В борьбе за трофей остается одна японка
15 сентября 2023, 13:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:02
243
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Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Осаке.
В одном из полуфиналов сыграют две китаянки, во втором – американка и японка.
Осака. 1/4 финала
Верняя часть сетки
Чжу Линь [1] – Элизабет Мандлик [Q] – 6:3, 6:2
Ван Синьюй [3] – Юлия Путинцева [6] – 7:6(4), 6:7(1), 6:3
Нижняя часть сетки
Эшлин Крюгер – Анна Калинская – 6:3, 6:1
Маи Хонтама [WC] – Арианне Хартоно [Q] – 6:7(2), 6:4, 6:1
Осака. Пары 1/2 финала
Чжу Линь [1] – Ван Синьюй [3]
Эшлин Крюгер – Маи Хонтама [WC]
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