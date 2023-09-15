Стали известны все полуфиналистки на турнире в Осаке

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Осаке.

В одном из полуфиналов сыграют две китаянки, во втором – американка и японка.

Осака. 1/4 финала

Верняя часть сетки

Чжу Линь [1] – Элизабет Мандлик [Q] – 6:3, 6:2

Ван Синьюй [3] – Юлия Путинцева [6] – 7:6(4), 6:7(1), 6:3

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Анна Калинская – 6:3, 6:1

Маи Хонтама [WC] – Арианне Хартоно [Q] – 6:7(2), 6:4, 6:1

Осака. Пары 1/2 финала

Чжу Линь [1] – Ван Синьюй [3]

Эшлин Крюгер – Маи Хонтама [WC]