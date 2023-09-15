ФОТО. Бавария показала форму, посвященную Октоберфесту

Мюнхенская «Бавария» представила традиционную форму в честь Октоберфеста.

Новая форма выполнена в бледно-зеленом цвете и украшена рисунком горного цветка. Вместе привычного логотипа клуба на майку нанесена ретро-эмблема.

Стоимость формы в фан-шопе «Баварии» – 100 евро.

Один из самых больших пивных фестивалей в мире Октоберфест в этом году состоится с 16 сентября по 3 октября.