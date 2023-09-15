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  4. ФОТО. Бавария показала форму, посвященную Октоберфесту
Германия
15 сентября 2023, 13:07 |
448
0

ФОТО. Бавария показала форму, посвященную Октоберфесту

Новая экипировка украшена рисунком горного цветка

15 сентября 2023, 13:07 |
448
0
ФОТО. Бавария показала форму, посвященную Октоберфесту
ФК Бавария Мюнхен. Гарри Кейн

Мюнхенская «Бавария» представила традиционную форму в честь Октоберфеста.

Новая форма выполнена в бледно-зеленом цвете и украшена рисунком горного цветка. Вместе привычного логотипа клуба на майку нанесена ретро-эмблема.

Стоимость формы в фан-шопе «Баварии» – 100 евро.

Один из самых больших пивных фестивалей в мире Октоберфест в этом году состоится с 16 сентября по 3 октября.

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Бавария игровая форма Гарри Кейн
Источник ФК Бавария
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