Германия15 сентября 2023, 13:07 |
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ФОТО. Бавария показала форму, посвященную Октоберфесту
Новая экипировка украшена рисунком горного цветка
15 сентября 2023, 13:07 |
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Мюнхенская «Бавария» представила традиционную форму в честь Октоберфеста.
Новая форма выполнена в бледно-зеленом цвете и украшена рисунком горного цветка. Вместе привычного логотипа клуба на майку нанесена ретро-эмблема.
Стоимость формы в фан-шопе «Баварии» – 100 евро.
Один из самых больших пивных фестивалей в мире Октоберфест в этом году состоится с 16 сентября по 3 октября.
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