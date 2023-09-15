Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Кривбасс – самый сильный соперник на старте сезона»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко рассказал о подготовке к игре 7-го тура УПЛ с «Кривбассом», которая состоится 17 сентября в 17:00:

«Мы изучаем «Кривбасс». В течение всего недельного цикла подготовки просматриваем матчи криворожан. Очень много хороших моментов в игре, хорошая командная скорость, высокая результативность. «Кривбасс» забил три мяча в ворота «Зари», три мяча в ворота «Колоса», три мяча «Шахтеру». Это весомые показатели в плане атаки.

Команда много забивает, быстро выходит из обороны в атаку и имеет немало квалифицированных исполнителей. Они не зря сейчас в топ-тройке. «Кривбасс» – самый сильный, по моему мнению, соперник среди тех, с кем мы уже играли на старте сезона.

Что касается нашей команды – мы довольны физическим и функциональным состоянием футболистов. У нас была победная контрольная игра с «Полесьем». Понимаем, что это был товарищеский матч. Такие поединки психологически легче играть. Готовимся к встрече с «Кривбассом», понимаем силу соперника и настраиваемся дать бой.

Точно не сыграет в Кривом Роге травмированный Виталий Дахновский. Он восстанавливается. В ближайшее время начнет тренироваться. Дмитрий Клец и Андрей Кухарук – работают в общей группе. Относительно стартового состава – выбор будем делать перед самым матчем.

У нас впереди непростой период: четыре игры за тринадцать дней. Нужно правильно распределить нагрузку».

Сейчас «Верес» идет на 14-м месте в УПЛ, набрав 4 очка за 5 матчей.