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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 12:48 |
651
2

Показ матчей УПЛ. 7-й тур чемпионата покажут бесплатно. А что дальше?

Этот тур все еще в открытом доступе

15 сентября 2023, 12:48 |
651
2
Показ матчей УПЛ. 7-й тур чемпионата покажут бесплатно. А что дальше?
ФК Шахтер

Ранее УПЛ, создавая телепул на базе Megogo, Setanta и других операторов, сообщала, что показ матчей чемпионата Украины будет бесплатным 6 туров.

Сегодня начинается уже 7-й тур. По информации СМИ, этот тут все еще будет в открытом доступе на различных платформах. Однако нет информации, как ситуация будет развиваться дальше. Вероятно, клубам придется собраться, чтобы принять решение о дальнейшем показе.

Ряд клубов отдельно свои матчи показывает на УПЛ ТВ, а еще некоторых встречи остались на каналах группы 1+1.

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Источник ТаТоТаке
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