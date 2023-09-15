Показ матчей УПЛ. 7-й тур чемпионата покажут бесплатно. А что дальше?

Ранее УПЛ, создавая телепул на базе Megogo, Setanta и других операторов, сообщала, что показ матчей чемпионата Украины будет бесплатным 6 туров.

Сегодня начинается уже 7-й тур. По информации СМИ, этот тут все еще будет в открытом доступе на различных платформах. Однако нет информации, как ситуация будет развиваться дальше. Вероятно, клубам придется собраться, чтобы принять решение о дальнейшем показе.

Ряд клубов отдельно свои матчи показывает на УПЛ ТВ, а еще некоторых встречи остались на каналах группы 1+1.