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  4. Дмитрий КЛЕЦ: «Рад возвращению на поле, но форму еще не набрал»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 12:25 |
218
0

Дмитрий КЛЕЦ: «Рад возвращению на поле, но форму еще не набрал»

Капитан «Вереса» Дмитрий Клец вернулся к тренировкам после длительной паузы

15 сентября 2023, 12:25 |
218
0
Дмитрий КЛЕЦ: «Рад возвращению на поле, но форму еще не набрал»
НК Верес. Дмитрий Клец

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Дмитрий Клец поделился своими впечатлениями от возвращения на футбольное поле:

– К сожалению, уже длительное время меня преследуют травмы и я надолго оказываюсь на больничном. Очень надеюсь, что повреждение голеностопа будет последним в моей многолетней карьере.

– Как ты себя сейчас чувствуешь?
– Прежде всего, хочу сказать, что очень соскучился по футболу, скрывать не буду, возвращение в расположение «Вереса» подняло настроение. Но я еще далек от оптимальной спортивной формы и чувствую дискомфорт в голеностопе. Вот почему главный тренер Сергей Лавриненко решил, что не стоит форсировать событий, что мне еще рано участвовать в матчах. Поэтому и пропустил спарринг с «Полесьем», не ukпоеду и на календарный поединок в Кривой Рог.

– По твоему мнению, когда ты полностью сможешь восстановиться после травмы?
– Не буду загадывать, но надеюсь, что в конце сентября уже все будет хорошо.

– Изменилась ли игра «Вереса» под руководством Сергея Лавриненко?
– Ривненчане придерживаются тех же схем, что и при предыдущем руководител, однако есть определенные отличия. В детали не буду вникать, ведь на очереди игра с «Кривбассом» и не стоит делиться информацией. У Лавриненко интересный тренировочный процесс, уже была возможность убедиться, что в команде замечательный микроклимат. Мне очень хочется как можно быстрее быть полезным «Вересу».

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Источник Sport.ua
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