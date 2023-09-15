Реал Мадрид нацелился на Риса Джеймса

Мадридский «Реал» может подписать правого защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса, сообщает испанское издание Diario AS.

Королевский клуб видит в нем долгосрочную замену для Дани Карвахаля, недавно попавшего в неловкую ситуацию с переводчиком. «Реал» может попытаться подписать Риса Джеймса в 2024 или 2025 году.

В этом сезоне новоиспеченный капитан провел всего 1 матч, так как получил травму подколенного сухожилия. Он должен пропустить еще несколько недель. В прошлом сезоне из-за разных повреждений он пропустил более 4 месяцев.