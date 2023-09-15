Реал Мадрид нацелился на Риса Джеймса
Защитник «Челси» рассматривается как наследник Дани Карвахаля
Мадридский «Реал» может подписать правого защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса, сообщает испанское издание Diario AS.
Королевский клуб видит в нем долгосрочную замену для Дани Карвахаля, недавно попавшего в неловкую ситуацию с переводчиком. «Реал» может попытаться подписать Риса Джеймса в 2024 или 2025 году.
В этом сезоне новоиспеченный капитан провел всего 1 матч, так как получил травму подколенного сухожилия. Он должен пропустить еще несколько недель. В прошлом сезоне из-за разных повреждений он пропустил более 4 месяцев.
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