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Англия
15 сентября 2023, 12:14 |
489
0

Реал Мадрид нацелился на Риса Джеймса

Защитник «Челси» рассматривается как наследник Дани Карвахаля

15 сентября 2023, 12:14 |
489
0
Реал Мадрид нацелился на Риса Джеймса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Мадридский «Реал» может подписать правого защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса, сообщает испанское издание Diario AS.

Королевский клуб видит в нем долгосрочную замену для Дани Карвахаля, недавно попавшего в неловкую ситуацию с переводчиком. «Реал» может попытаться подписать Риса Джеймса в 2024 или 2025 году.

В этом сезоне новоиспеченный капитан провел всего 1 матч, так как получил травму подколенного сухожилия. Он должен пропустить еще несколько недель. В прошлом сезоне из-за разных повреждений он пропустил более 4 месяцев.

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Источник AS
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