СМИ: у Трубина хорошие сыграть за Бенфику в ближайшем матче
В Португалии уверены в дебюте украинца в составе «орлов»
Португальское издание A Bola заявило о том, что у украинского голкипера Анатолия Трубина отличные шансы, чтобы впервые на официальном уровне сыграть за «Бенфику» в предстоящем матче национального чемпионата. В субботу, 16 сентября, «орлы» на выезде померятся силами с «Визелой».
Сообщается, что главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт считает, что сейчас самое подходящее время, чтобы выпустить украинца в ворота коллектива
Игра «Бенфики» против «Визелы» состоится в субботу, 16 сентября, начало – в 22:30 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает 4-е место с 9 очками после 4 матчей. «Визела» идет 12-й, имея 4 пункта.
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