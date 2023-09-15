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Португалия
15 сентября 2023, 11:14 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:17
281
0

СМИ: у Трубина хорошие сыграть за Бенфику в ближайшем матче

В Португалии уверены в дебюте украинца в составе «орлов»

15 сентября 2023, 11:14 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:17
281
0
СМИ: у Трубина хорошие сыграть за Бенфику в ближайшем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальское издание A Bola заявило о том, что у украинского голкипера Анатолия Трубина отличные шансы, чтобы впервые на официальном уровне сыграть за «Бенфику» в предстоящем матче национального чемпионата. В субботу, 16 сентября, «орлы» на выезде померятся силами с «Визелой».

Сообщается, что главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт считает, что сейчас самое подходящее время, чтобы выпустить украинца в ворота коллектива

Игра «Бенфики» против «Визелы» состоится в субботу, 16 сентября, начало – в 22:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает 4-е место с 9 очками после 4 матчей. «Визела» идет 12-й, имея 4 пункта.

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Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу Визела Бенфика
Источник A Bola
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