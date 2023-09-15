СМИ: у Трубина хорошие сыграть за Бенфику в ближайшем матче

Португальское издание A Bola заявило о том, что у украинского голкипера Анатолия Трубина отличные шансы, чтобы впервые на официальном уровне сыграть за «Бенфику» в предстоящем матче национального чемпионата. В субботу, 16 сентября, «орлы» на выезде померятся силами с «Визелой».

Сообщается, что главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт считает, что сейчас самое подходящее время, чтобы выпустить украинца в ворота коллектива

Игра «Бенфики» против «Визелы» состоится в субботу, 16 сентября, начало – в 22:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает 4-е место с 9 очками после 4 матчей. «Визела» идет 12-й, имея 4 пункта.