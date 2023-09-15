Другие новости15 сентября 2023, 10:32 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября
Важные события во всех видах спорта
15 сентября 2023, 10:32 |
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В пятницу, 15 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:30 Карпаты – Подолье
18:30 Металлист 1925 – Заря
21:30 Бавария – Байер
22:00 ПСЖ – Ницца
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