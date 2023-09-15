СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября

В пятницу, 15 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Карпаты – Подолье

1.25 – 5.27 – 9.50

18:30 Металлист 1925 – Заря

5.20 – 3.70 – 1.71

21:30 Бавария – Байер

1.65 – 4.94 – 4.89

22:00 ПСЖ – Ницца

1.53 – 4.84 – 6.46