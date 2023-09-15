Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября
Другие новости
15 сентября 2023, 10:32 |
101
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября

Важные события во всех видах спорта

15 сентября 2023, 10:32 |
101
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября
ФК Карпаты Львов

В пятницу, 15 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Карпаты – Подолье

Favbet 1.25 – 5.27 – 9.50

18:30 Металлист 1925 – Заря

Favbet 5.20 – 3.70 – 1.71

21:30 Бавария – Байер

Favbet 1.65 – 4.94 – 4.89

22:00 ПСЖ – Ницца

Favbet 1.53 – 4.84 – 6.46

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 сентября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре игрока Реала арестованы полицией
Футбол | 14 сентября 2023, 21:22 3
Четыре игрока Реала арестованы полицией
Четыре игрока Реала арестованы полицией

Футболисты распространяли видео сексуального характера с несовершеннолетней

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 15 сентября 2023, 00:20 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
Теннис | 15.09.2023, 08:31
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
И обидчица Калининой. На турнире в Сан-Диего определились полуфиналистки
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Футбол | 15.09.2023, 07:55
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Футбол | 14.09.2023, 17:18
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
13.09.2023, 23:05 8
Футбол
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 10
Теннис
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 5
Футбол
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
13.09.2023, 15:27 1
Футбол
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
14.09.2023, 15:58
Теннис
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
14.09.2023, 21:06 3
Бокс
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
13.09.2023, 14:26 12
Футбол
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем