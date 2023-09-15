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Украина. Первая лига
15 сентября 2023, 10:32 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:49
148
0

Евгений РЯЗАНЦЕВ: «Где-то удача не на стороне Металлиста»

Нападающий «Металлиста» – о текущих турнирных делах команды

15 сентября 2023, 10:32 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:49
148
0
Евгений РЯЗАНЦЕВ: «Где-то удача не на стороне Металлиста»
ФК Металлист. Евгений Рязанцев

Игрок нападения харьковского «Металлиста» Евгений Рязанцев рассказал о готовности команды к матчу Первой лиги с «Нивой» из Бузовой и оценил текущие турнирные дела коллектива.

– Евгений, у команды было 2 недели без официальных матчей. Удалось ли за это время разгрузиться, отдохнуть? Как выглядел тренировочный процесс?
– Тренировочный процесс был очень интенсивный. Да, мы отдохнули, нам дали 2 дня выходных. Была товарищеская игра с «Минаем». Мы подготовились к «Ниве» Бузовой.

– «Нива» Бузовая – один из лидеров чемпионата. Вы разбирали эту команду на теории. Какие твои ожидания от этого соперника, по силам ли нам его обыграть?
– Я думаю, что по силам, каждая команда может обыграть каждую, если хорошо подготовиться к матчу. «Нива» Бузовая – очень качественная команда, это видно по их месту в таблице. Это все заслуженно. Они играют в очень интенсивный футбол. Мы на теории разбирали их игру, стандарты, но пусть это остается там, не будем все выдавать.

– У «Металлиста» пока есть только одна победа в чемпионате. Чего не хватает, чтобы чаще набирать очки?
– Я так прямо не отвечу. У нас все хорошо, коллектив хороший, тренировочный процесс очень хороший и весьма интенсивный. Возможно где-то не собираемся так как хотим, где-то удача не на нашей стороне, но будем очень много стараться, чтобы выигрывать в следующих матчах.

– Ты пока не забивал в этом сезоне, для твоей позиции это не очень хорошо. Что лично тебе не хватает для голов?
– Трудно что-то сказать. Возможно, тоже где-то не на моей стороне удача, немного может не везет. Но мы отрабатываем все удары, все стандартные положения, все ситуации для того, чтобы забивать голы. Поэтому думаю, что скоро голы от меня будут.

– Можешь пообещать болельщикам, что выложишься на 120 процентов?
– Я выложусь на 200 процентов! Потому что за эмблему «Металлиста» любой будет выкладываться на все 200-300 процентов, будет выжимать из себя весь максимум.

Игра 8-го тура Первой лиги «Нива» Бузовая – «Металлист» состоится в субботу, 16 сентября, начало – в 13:00.

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Первая лига Украины Нива Бузовая Металлист Харьков Евгений Рязанцев
Источник ФК Металлист
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