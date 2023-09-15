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  4. Димитар БЕРБАТОВ: «Сэр Алекс Фергюсон уже продал бы Санчо»
Англия
15 сентября 2023, 10:53 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:48
441
3

Димитар БЕРБАТОВ: «Сэр Алекс Фергюсон уже продал бы Санчо»

Бывший нападающий «Ман Юнайтед» прокомментировал конфликт Санчо и тен Хага

15 сентября 2023, 10:53 | Обновлено 15 сентября 2023, 11:48
441
3
Димитар БЕРБАТОВ: «Сэр Алекс Фергюсон уже продал бы Санчо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал конфликт Джейдона Санчо с Эриком тен Хагом:

«Игроки иногда думают, что они действительно важны и могут что-то изменить разговорами на публику. В действительности они могут сделать ситуацию еще хуже.

Мне не понравилось, что произошло в этом случае. Санчо должен был разговаривать лично с тен Хагом, а не писать в Twitter. Если бы тренером команды был Сэр Алекс Фергюсон, он уже продал бы Санчо».

Напомним, ранее Джейдон Санчо был отстранен от команды из-за конфликта с Эриком тен Хагом.

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Димитар Бербатов Джейдон Санчо Эрик тен Хаг Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Источник The Sun
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Віталій Яценко
За тен Хага все говорять його "видатні" результати в МЮ. 
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+1
vitaha33
Тен Хаг посрався з Роналду, з Антоні, тепер Санчо. Все б нічого якби він давав результат. А гравці явно не останні в світі, кожен з яких коштує 70+млн. То може питання саме в голандцю?
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0
Vitaliy Konokrad
а колись Бербатова вважали слабуватим для МЮ. зараз би такий тіп не завадим їм. ситуація схожа з Шацьких в ДК: дерево, топор і тд, а зараз би зайшов як МПВ команди по ходу
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0
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