Димитар БЕРБАТОВ: «Сэр Алекс Фергюсон уже продал бы Санчо»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал конфликт Джейдона Санчо с Эриком тен Хагом:

«Игроки иногда думают, что они действительно важны и могут что-то изменить разговорами на публику. В действительности они могут сделать ситуацию еще хуже.

Мне не понравилось, что произошло в этом случае. Санчо должен был разговаривать лично с тен Хагом, а не писать в Twitter. Если бы тренером команды был Сэр Алекс Фергюсон, он уже продал бы Санчо».