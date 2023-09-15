Димитар БЕРБАТОВ: «Сэр Алекс Фергюсон уже продал бы Санчо»
Бывший нападающий «Ман Юнайтед» прокомментировал конфликт Санчо и тен Хага
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал конфликт Джейдона Санчо с Эриком тен Хагом:
«Игроки иногда думают, что они действительно важны и могут что-то изменить разговорами на публику. В действительности они могут сделать ситуацию еще хуже.
Мне не понравилось, что произошло в этом случае. Санчо должен был разговаривать лично с тен Хагом, а не писать в Twitter. Если бы тренером команды был Сэр Алекс Фергюсон, он уже продал бы Санчо».
Напомним, ранее Джейдон Санчо был отстранен от команды из-за конфликта с Эриком тен Хагом.
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