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  4. Договорились! Арсенал и Эдегор согласовали новый контракт
Англия
15 сентября 2023, 09:50 |
167
0

Договорились! Арсенал и Эдегор согласовали новый контракт

Капитан «канониров» никуда не уйдет

15 сентября 2023, 09:50 |
167
0
Договорились! Арсенал и Эдегор согласовали новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор и лондонский «Арсенал» согласовали условия заключения нового контракта.

Сообщается, что 24-летний Эдегор подпишет с «канонирами» соглашение сроком до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

«Арсенал» подписал Мартина Эдегора летом 2021 года. Его переход из мадридского «Реала» обошелся лондонцам в 35 млн евро. Действующий контракт норвежца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенал» в четырех матча, забил 2 гола.

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник Николо Скира
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