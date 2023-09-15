Договорились! Арсенал и Эдегор согласовали новый контракт

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор и лондонский «Арсенал» согласовали условия заключения нового контракта.

Сообщается, что 24-летний Эдегор подпишет с «канонирами» соглашение сроком до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

«Арсенал» подписал Мартина Эдегора летом 2021 года. Его переход из мадридского «Реала» обошелся лондонцам в 35 млн евро. Действующий контракт норвежца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенал» в четырех матча, забил 2 гола.