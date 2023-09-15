Договорились! Арсенал и Эдегор согласовали новый контракт
Капитан «канониров» никуда не уйдет
Норвежский полузащитник Мартин Эдегор и лондонский «Арсенал» согласовали условия заключения нового контракта.
Сообщается, что 24-летний Эдегор подпишет с «канонирами» соглашение сроком до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
«Арсенал» подписал Мартина Эдегора летом 2021 года. Его переход из мадридского «Реала» обошелся лондонцам в 35 млн евро. Действующий контракт норвежца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенал» в четырех матча, забил 2 гола.
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