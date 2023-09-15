«Я многое пережил». Магуайр ответил хейтерам
Английский защитник – о критике в свой адрес
Защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказал мнение о том, как относится к критике в свой адрес со стороны фанатов.
«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует – как много плохого, так и много хорошего.
Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, – мой приоритет. Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах АПЛ. Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас впереди много матчей, и я уверен, что буду много играть», – заявил Магуайр.
Как известно, 13 сентября, в товарищеском матче сборной Англии с командой Шотландии (3:1) Магуайр стал автором автогола, за что еще во время игры попал под негодование со стороны поклонников английской сборной.
После матча, напомним, на защиту Гарри Магуайра встала даже его мама.
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