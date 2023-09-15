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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 05:43 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:45
16
0

КЛИЩУК: «Верес – хороший крепкий соперник с бойцовскими качествами»

Вратарь «Кривбасса» рассказал о подготовке к домашнему матчу 7-го тура УПЛ

15 сентября 2023, 05:43 | Обновлено 15 сентября 2023, 05:45
16
0
КЛИЩУК: «Верес – хороший крепкий соперник с бойцовскими качествами»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь криворожского «Кривбасса» Андрей Клищук рассказал о подготовке к домашнему матчу 7-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».

Андрей, какое настроение в коллективе перед «Вересом»?

– Все хорошо. Готовимся к следующему матчу на позитиве, в обычном одноразовом режиме. «Верес» – хороший крепкий соперник с бойцовскими качествами, поэтому понимаем, что поединок будет не из легких. Настраиваемся по-серьезному.

– Паузу в чемпионате «Кривбасс» заполнил спаррингом против ЛНЗ. Насколько полезен он был?

– Очень полезный и информативный для нас. Тренеры опробовали новые связи, все ребята получили физическую нагрузку и практику. Хороший контрольный матч.

– Есть ли друзья или знакомые в Ровно: с кем-то раньше пересекался?

– Да, есть такие. Жека Паст, например. Тот же Василий Курко. Денис Балан тоже. Есть и другие, с которыми играл в одной команде или познакомился на футбольных полях.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес Андрей Клищук
Источник ФК Кривбасс
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