КЛИЩУК: «Верес – хороший крепкий соперник с бойцовскими качествами»

Вратарь криворожского «Кривбасса» Андрей Клищук рассказал о подготовке к домашнему матчу 7-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».

– Андрей, какое настроение в коллективе перед «Вересом»?

– Все хорошо. Готовимся к следующему матчу на позитиве, в обычном одноразовом режиме. «Верес» – хороший крепкий соперник с бойцовскими качествами, поэтому понимаем, что поединок будет не из легких. Настраиваемся по-серьезному.

– Паузу в чемпионате «Кривбасс» заполнил спаррингом против ЛНЗ. Насколько полезен он был?

– Очень полезный и информативный для нас. Тренеры опробовали новые связи, все ребята получили физическую нагрузку и практику. Хороший контрольный матч.

– Есть ли друзья или знакомые в Ровно: с кем-то раньше пересекался?

– Да, есть такие. Жека Паст, например. Тот же Василий Курко. Денис Балан тоже. Есть и другие, с которыми играл в одной команде или познакомился на футбольных полях.