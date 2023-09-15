Бразилец Роналдо принял принял крещение в католической церкви в Мадриде

Бразильский форвард Роналдо сообщил, что принял крещение в католической церкви в Мадриде.

46-летний Зубастик опубликовал пост в соцсети Instagram:

«Сегодня особенный день. Я был крещен! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с детства, хотя я до сих пор еще не был крещен.

Благодаря причастию я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божие – новым, более осознанным и глубоким образом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей собственной воле, веря в любовь Иисуса».