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Испания
15 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 15 сентября 2023, 04:08
21
0

Бразилец Роналдо принял принял крещение в католической церкви в Мадриде

46-летний Зубастик опубликовал пост в соцсети Instagram

15 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 15 сентября 2023, 04:08
21
0
Бразилец Роналдо принял принял крещение в католической церкви в Мадриде
Instagram

Бразильский форвард Роналдо сообщил, что принял крещение в католической церкви в Мадриде.

46-летний Зубастик опубликовал пост в соцсети Instagram:

«Сегодня особенный день. Я был крещен! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с детства, хотя я до сих пор еще не был крещен.

Благодаря причастию я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божие – новым, более осознанным и глубоким образом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей собственной воле, веря в любовь Иисуса».

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Роналдо религия фото lifestyle
Источник Instagram
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