Бразилец Роналдо принял принял крещение в католической церкви в Мадриде
46-летний Зубастик опубликовал пост в соцсети Instagram
Бразильский форвард Роналдо сообщил, что принял крещение в католической церкви в Мадриде.
46-летний Зубастик опубликовал пост в соцсети Instagram:
«Сегодня особенный день. Я был крещен! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с детства, хотя я до сих пор еще не был крещен.
Благодаря причастию я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божие – новым, более осознанным и глубоким образом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей собственной воле, веря в любовь Иисуса».
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