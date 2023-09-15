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Рейтинги
15 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:59
168
0

Обновлён рейтинг игроков Шахтёра в EA Sports FC 24

Произошло много изменений в рейтинге украинской команды

15 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:59
168
0
Обновлён рейтинг игроков Шахтёра в EA Sports FC 24
Twitter. Шахтер Донецк

Сегодня был обновлен рейтинг игроков «Шахтера» Донецка по футбольной игре FIFA24.

Лидером по очкам стал капитан команды – Тарас Степаненко, который имеет 78 очков. Сложно поверить, что настолько возрастной ветеран, как Тарас, а ему, на минуточку, 34 года, окажется самым сильным игроком «горняков» в игре FC 24.

Сильно изменился рейтинг и у Георгия Судакова. В FIFA 23 он имел 67 очков, а уже в FC 24 – 75.

Шахтёр в прошлом году был чемпионом Украины и прошёл в групповой этап Лиги Чемпионов. Также горняки лидируют и в этом сезоне УПЛ имея 14 очков после 6 матчей.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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