Обновлён рейтинг игроков Шахтёра в EA Sports FC 24

Сегодня был обновлен рейтинг игроков «Шахтера» Донецка по футбольной игре FIFA24.

Лидером по очкам стал капитан команды – Тарас Степаненко, который имеет 78 очков. Сложно поверить, что настолько возрастной ветеран, как Тарас, а ему, на минуточку, 34 года, окажется самым сильным игроком «горняков» в игре FC 24.

Сильно изменился рейтинг и у Георгия Судакова. В FIFA 23 он имел 67 очков, а уже в FC 24 – 75.

Шахтёр в прошлом году был чемпионом Украины и прошёл в групповой этап Лиги Чемпионов. Также горняки лидируют и в этом сезоне УПЛ имея 14 очков после 6 матчей.