Фабрицио Романо перепутал и отправил бразильца в Динамо Киев, а не москву
Бразильский хавбек Бителло стал игроком клуба из-за поребрика
Клуб «динамо» москва подписал контракт с центральным хавбеком Бителло из Бразилии.
23‑летний футболист перешел из бразильского «Гремио» и подписал долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2028 года.
Бителло суммарно за «Гремио» провел 92 матча и забил 17 голов, если учитывать все турниры. В сентябре 2023 года он дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии в матче против Марокко.
Интересно, что известный инсайдер Фабрицио Романо, анонсируя трансфер, перепутал разные клубы и отправил Бителло в «Динамо» Киев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Ворсклы» – о целях команды на сезон
Наставник высказался о выступлениях украинского футболиста