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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 00:15 |
405
1

Фабрицио Романо перепутал и отправил бразильца в Динамо Киев, а не москву

Бразильский хавбек Бителло стал игроком клуба из-за поребрика

15 сентября 2023, 00:15 |
405
1
Фабрицио Романо перепутал и отправил бразильца в Динамо Киев, а не москву
Twitter. Бителло

Клуб «динамо» москва подписал контракт с центральным хавбеком Бителло из Бразилии.

23‑летний футболист перешел из бразильского «Гремио» и подписал долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Бителло суммарно за «Гремио» провел 92 матча и забил 17 голов, если учитывать все турниры. В сентябре 2023 года он дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии в матче против Марокко.

Интересно, что известный инсайдер Фабрицио Романо, анонсируя трансфер, перепутал разные клубы и отправил Бителло в «Динамо» Киев.

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Динамо Москва трансферы Динамо Киев Фабрицио Романо Гремио
Источник Twitter
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bober1973
Киеву такой игрок пригодился!
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