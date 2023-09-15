Фабрицио Романо перепутал и отправил бразильца в Динамо Киев, а не москву

Клуб «динамо» москва подписал контракт с центральным хавбеком Бителло из Бразилии.

23‑летний футболист перешел из бразильского «Гремио» и подписал долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Бителло суммарно за «Гремио» провел 92 матча и забил 17 голов, если учитывать все турниры. В сентябре 2023 года он дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии в матче против Марокко.

Интересно, что известный инсайдер Фабрицио Романо, анонсируя трансфер, перепутал разные клубы и отправил Бителло в «Динамо» Киев.