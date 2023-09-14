Кубок Украины14 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:19
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Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
На этой стадии примут участие 14 команд УПЛ и два клуба Первой лиги
14 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:19
351
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Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.
На этой стадии сыграют 16 клубов: два представителя Первой лиги (ФСК Мариуполь, Виктория) и 14 команд УПЛ.
Топ-8 участников по итогам сезона 2022/23 вступают в игру с этой стадии, а все остальные проходили отбор.
Два матча пройдут 26 октября, 5 встреч запланированы на 27 октября, а поединок между ФСК Мариуполь и Зарей перенесен на 12 октября.
🏆 Даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24
- 🔹 26.09. 13:00. Верес – Шахтер
- 🔹 26.09. 15:00. Рух – Александрия
- 🔹 27.09. 15:00. Полесье – Днепр-1
- 🔹 27.09. 15.00. Черноморец – Кривбасс
- 🔹 27.09. 15:00. Виктория – Минай
- 🔹 27.09. 17:00. Оболонь – Динамо
- 🔹 27.09. 18:30. Металлист 1925 – Ворскла
- 🔹 12.10. 13:00. ФСК Мариуполь – Заря
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