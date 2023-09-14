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Кубок Украины
14 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:19
351
0

Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины

На этой стадии примут участие 14 команд УПЛ и два клуба Первой лиги

14 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:19
351
0
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины
УАФ

Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.

На этой стадии сыграют 16 клубов: два представителя Первой лиги (ФСК Мариуполь, Виктория) и 14 команд УПЛ.

Топ-8 участников по итогам сезона 2022/23 вступают в игру с этой стадии, а все остальные проходили отбор.

Два матча пройдут 26 октября, 5 встреч запланированы на 27 октября, а поединок между ФСК Мариуполь и Зарей перенесен на 12 октября.

🏆 Даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24

  • 🔹 26.09. 13:00. Верес – Шахтер
  • 🔹 26.09. 15:00. Рух – Александрия
  • 🔹 27.09. 15:00. Полесье – Днепр-1
  • 🔹 27.09. 15.00. Черноморец – Кривбасс
  • 🔹 27.09. 15:00. Виктория – Минай
  • 🔹 27.09. 17:00. Оболонь – Динамо
  • 🔹 27.09. 18:30. Металлист 1925 – Ворскла
  • 🔹 12.10. 13:00. ФСК Мариуполь – Заря
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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы (Николаевка) Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Верес - Шахтер Рух Львов Рух - Александрия Металлист 1925 - Ворскла ФСК Мариуполь Черноморец - Кривбасс Оболонь - Динамо
Источник Sport.ua
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