Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.

На этой стадии сыграют 16 клубов: два представителя Первой лиги (ФСК Мариуполь, Виктория) и 14 команд УПЛ.

Топ-8 участников по итогам сезона 2022/23 вступают в игру с этой стадии, а все остальные проходили отбор.

Два матча пройдут 26 октября, 5 встреч запланированы на 27 октября, а поединок между ФСК Мариуполь и Зарей перенесен на 12 октября.

🏆 Даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24