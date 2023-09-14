Барселона и де Йонг обсуждают продление контракта 

«Барселона» и нидерландский полузащитник Френки де Йонг обсуждают продление контракта.

Каталонский клуб предложил полузащитнику подписать новое соглашение, адаптировав при этом зарплату к сложной экономической реальности клуба.

Стороны ведут переговоры о продлении контракта до 2028 года. Отмечается, что зарплата игрока в случая подписания соглашения будет идти по возрастающей от года к году.

Текущий контракт Де Йонга истекает в 2026 году. В последние сезоны футболист стал важной фигурой для «Барселоны», а также лидером раздевалки. Он перешёл в каталонский клуб четыре года назад из «Аякса».