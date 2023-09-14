Барселона и де Йонг обсуждают продление контракта
Звездный полузащитник может продлить контракт с командой до 2028 года
«Барселона» и нидерландский полузащитник Френки де Йонг обсуждают продление контракта.
Каталонский клуб предложил полузащитнику подписать новое соглашение, адаптировав при этом зарплату к сложной экономической реальности клуба.
Стороны ведут переговоры о продлении контракта до 2028 года. Отмечается, что зарплата игрока в случая подписания соглашения будет идти по возрастающей от года к году.
Текущий контракт Де Йонга истекает в 2026 году. В последние сезоны футболист стал важной фигурой для «Барселоны», а также лидером раздевалки. Он перешёл в каталонский клуб четыре года назад из «Аякса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Фирман останется в системе туринского клуба
Родительница английского защитника вступилась за сына