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Испания
14 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:38
29
0

Барселона и де Йонг обсуждают продление контракта 

Звездный полузащитник может продлить контракт с командой до 2028 года

14 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:38
29
0
Барселона и де Йонг обсуждают продление контракта 
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

«Барселона» и нидерландский полузащитник Френки де Йонг обсуждают продление контракта.

Каталонский клуб предложил полузащитнику подписать новое соглашение, адаптировав при этом зарплату к сложной экономической реальности клуба.

Стороны ведут переговоры о продлении контракта до 2028 года. Отмечается, что зарплата игрока в случая подписания соглашения будет идти по возрастающей от года к году.

Текущий контракт Де Йонга истекает в 2026 году. В последние сезоны футболист стал важной фигурой для «Барселоны», а также лидером раздевалки. Он перешёл в каталонский клуб четыре года назад из «Аякса».

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Френки де Йонг Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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