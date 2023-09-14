Киченок/Фридзам – Контрерас/Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против тандема Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция). Встреча начнется первым запуском на корте №1. Начало матча – в 04:30 по Киеву.

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Далее победительницы матча Анна Калинская / Юлия Путинцева – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

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