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WTA
14 сентября 2023, 23:30 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:33
57
0

Киченок/Фридзам – Контрерас/Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на турнире в Осаке

14 сентября 2023, 23:30 | Обновлено 14 сентября 2023, 23:33
57
0
Киченок/Фридзам – Контрерас/Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам

15 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против тандема Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) / Деспина Папамихаил (Греция). Встреча начнется первым запуском на корте №1. Начало матча – в 04:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее победительницы матча Анна Калинская / Юлия Путинцева – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

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Надежда Киченок WTA Осака Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн Фернанда Контрерас Деспина Папамихаил
Источник Sport.ua
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