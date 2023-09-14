Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок/Остапенко – Коллинс/Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 сентября 2023, 23:16 |
87
0

Киченок/Остапенко – Коллинс/Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Сан-Диего

14 сентября 2023, 23:16 |
87
0
Киченок/Остапенко – Коллинс/Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

15 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против американского тандема Даниэль Коллинс / Коко Вандевей. Встреча начнется 3-м запуском на корте №2 после матча Данилина / Маттек-Сендс – Аояма / Ян. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Анна Данилина / Бетани Маттек-Сендс – Сюко Аояма / Ян Чжаосюань.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
Хаддад Майя прокомментировала победу над Костюк
Хаддад Майя остановила Костюк на пути в 1/4 финала турнира в Сан-Диего
Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко WTA Сан-Диего Даниэль Коллинс Коко Вандевей
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах
Теннис | 14 сентября 2023, 12:40 1
Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах
Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах

Украинцы выиграли первый матч противостояния

Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Футбол | 14 сентября 2023, 16:58 5
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо

Клебера обвиняют в том, что он напал на сотрудников круглосуточного магазина, работающего при АЗС

ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Футбол | 14.09.2023, 09:32
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Футбол | 14.09.2023, 16:46
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Футбол | 14.09.2023, 17:53
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
13.09.2023, 00:35 36
Футбол
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
13.09.2023, 18:30 13
Футбол
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
13.09.2023, 00:23 5
Футбол
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
13.09.2023, 01:43 17
Футбол
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
13.09.2023, 15:27 1
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
14.09.2023, 21:33
Волейбол
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 6
Футбол
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
13.09.2023, 17:12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем