Киченок/Остапенко – Коллинс/Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против американского тандема Даниэль Коллинс / Коко Вандевей. Встреча начнется 3-м запуском на корте №2 после матча Данилина / Маттек-Сендс – Аояма / Ян. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Анна Данилина / Бетани Маттек-Сендс – Сюко Аояма / Ян Чжаосюань.

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