Эмоции американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо в конце третьего сета матча группового этапа Кубка Дэвиса против Таллона Грикспора из Нидерландов привели к поражению сборной США.

При счете 5:2 на тай-брейке третьего сета Грикспор на своей подаче запросил челлендж, который показал, что мяч попал в корт, и счет стал 6:2. Тиафо не согласился с этим решением рефери Ричарда Хэя и после словесных споров разломал ракетку об корт. За это Хэй присудил американцу штрафное очко. Таким образом, счет на тай-брейке стал 7:2, и Грикспор выиграл матч.

А поскольку в первом матче встречи Нидерланды – США Ботик ван де Зандсхулп в двух сетах обыграл Томми Пола, то штрафное очко Тиафо привело к поражению сборной США в этой встрече.

ВИДЕО. Эмоции Тиафо привели к поражению США от Нидерландов в Кубке Дэвиса