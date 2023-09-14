Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Эмоции Тиафо привели к поражению США от Нидерландов в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
14 сентября 2023, 22:38 | Обновлено 14 сентября 2023, 22:44
451
1

ВИДЕО. Эмоции Тиафо привели к поражению США от Нидерландов в Кубке Дэвиса

Фрэнсис Тиафо не согласился с рефери после пересмотра челленджа

14 сентября 2023, 22:38 | Обновлено 14 сентября 2023, 22:44
451
1
ВИДЕО. Эмоции Тиафо привели к поражению США от Нидерландов в Кубке Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Френсис Тиафо

Эмоции американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо в конце третьего сета матча группового этапа Кубка Дэвиса против Таллона Грикспора из Нидерландов привели к поражению сборной США.

При счете 5:2 на тай-брейке третьего сета Грикспор на своей подаче запросил челлендж, который показал, что мяч попал в корт, и счет стал 6:2. Тиафо не согласился с этим решением рефери Ричарда Хэя и после словесных споров разломал ракетку об корт. За это Хэй присудил американцу штрафное очко. Таким образом, счет на тай-брейке стал 7:2, и Грикспор выиграл матч.

А поскольку в первом матче встречи Нидерланды – США Ботик ван де Зандсхулп в двух сетах обыграл Томми Пола, то штрафное очко Тиафо привело к поражению сборной США в этой встрече.

ВИДЕО. Эмоции Тиафо привели к поражению США от Нидерландов в Кубке Дэвиса

По теме:
Кубок Дэвиса. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах
Джокович принял участие во встрече сборной Сербии по баскетболу в Белграде
Фрэнсис Тиафо Кубок Дэвиса-2023 сборная США по теннису сборная Нидерландов по теннису Таллон Грикспор видео Ботик ван де Зандсхулп Томми Пол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах
Теннис | 14 сентября 2023, 12:40 1
Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах
Украина – Колумбия – 1:0. Крутых переиграл Мехию в двух сетах

Украинцы выиграли первый матч противостояния

Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Футбол | 14 сентября 2023, 18:11 1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1

В него вошли 4 специалиста

Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Футбол | 14.09.2023, 17:53
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 14.09.2023, 21:33
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Футбол | 14.09.2023, 09:32
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sirjoga
Йому б з Мартою в міксті зіграть, ото було б видовище
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
13.09.2023, 23:05 8
Футбол
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
13.09.2023, 01:43 17
Футбол
Италия с трудом пробилась в полуфинал волейбольного Евро
Италия с трудом пробилась в полуфинал волейбольного Евро
13.09.2023, 01:12
Волейбол
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 6
Футбол
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 9
Теннис
Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
Саутгейт – об автоголе Магуайра: «Это просто за гранью»
13.09.2023, 07:53 2
Футбол
Русин – в Сандерленде, Супряга вновь в Динамо, Милевский стал инстаблогером
Русин – в Сандерленде, Супряга вновь в Динамо, Милевский стал инстаблогером
14.09.2023, 06:06
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем