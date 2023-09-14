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  4. ФОТО. На трибунах стадиона Динамо размещен патриотический баннер
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:21
1116
0

ФОТО. На трибунах стадиона Динамо размещен патриотический баннер

«Слава Украине! Героям Слава!», – гласит надпись на трибунах стадиона

14 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:21
1116
0
ФОТО. На трибунах стадиона Динамо размещен патриотический баннер
ФК Динамо

На трибунах стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского размещен патриотический баннер.

«Слава Украине! Героям Слава!», – гласит надпись на трибунах стадиона киевского клуба.

Следующий матч в УПЛ «Динамо» проведет 18 сентября против полтавской «Ворсклы».

ФОТО. На трибунах стадиона Динамо размещен патриотический баннер

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Динамо Киев фото баннер стадион Динамо им. Валерия Лобановского Динамо - Ворскла
Источник ФК Динамо Киев
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