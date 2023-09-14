Украина. Премьер лига14 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:21
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ФОТО. На трибунах стадиона Динамо размещен патриотический баннер
«Слава Украине! Героям Слава!», – гласит надпись на трибунах стадиона
14 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:21
1116
0
На трибунах стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского размещен патриотический баннер.
«Слава Украине! Героям Слава!», – гласит надпись на трибунах стадиона киевского клуба.
Следующий матч в УПЛ «Динамо» проведет 18 сентября против полтавской «Ворсклы».
ФОТО. На трибунах стадиона Динамо размещен патриотический баннер
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