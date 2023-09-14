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Украина. Первая лига
14 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:35
78
0

Эдвард Кобак: «Рад, что перешел в Металлист, это топ-команда»

Новичок харьковчан поделился своими впечатлениями после перехода в новый клуб

14 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:35
78
0
Эдвард Кобак: «Рад, что перешел в Металлист, это топ-команда»
Footboom. Эдвард Кобак

21-летний полузащитник Эдвард Кобак присоединился к харьковскому «Металлисту».

Новичок команды поделился своими впечатлениями после перехода в новый клуб.

– Эдвард, поздравляем в составе «желто-синих»! Опиши эмоции от перехода.

– Спасибо! Я очень рад, что перешел в «Металлист», это топ-команда.

– Был ли ты раньше знаком с кем-то из команды?

– Я был знаком с Евгением Рязанцевым еще со времен выступлений в сборной Украине U17. Также мы много и принципиально противостояли друг другу в ДЮФЛ – он играл за «Динамо», а я за «Шахтер». Перед переходом я писал ему, спрашивал, какая у «Металлиста» атмосфера, как партнеры, как проходит тренировочный процесс.

Также я пересекался с братьями Луцовыми, потому что они, как и я, из Мукачево. К тому же я противостоял им, когда они играли за «Минай» U21, а я за «Шахтер» U21, поэтому мы немного раньше общались.

– А в общем, как тебя принял коллектив?

– Всё хорошо, моя адаптация прошла прекрасно. Меня отлично приняли. Здесь все игроки молодые, только пару футболистов можно назвать взрослыми.

– На какой позиции тебя видит тренерский штаб?

– На флангах атаки, левом и правом. Но я могу сыграть и под нападающим и защитником. Это будет решение тренера – где он меня видит, там и будет ставить. Мне лучше, пожалуй, играть справа.

– Знаешь, кто твой конкурент на правом фланге атаки?

– Да, Гена Синчук. Классный молодой игрок, у него хорошая левая нога.

– После начала полномасштабной войны ты играл за границей. Но, как мы видим, решил вернуться в Украину...

– Да, когда началось полномасштабное вторжение, я был в Турции на собрании с «Вересом», но должен был переходить в «Подолье». В итоге я перешел в хорватскую «Дубраву», затем сменил еще два зарубежных коллектива. Заграницей все хорошо, но в Украине чувствую себя комфортнее, здесь лучше. Так что я решил перейти в «Металлист», от этого клуба мне поступило конкретное предложение.

– Ты был на просмотре в английском «Сандерленде». Можешь немного рассказать об этом этапе?

– Я был там на просмотре, тренировался в команде U21. Работал две недели на базе и видел первую команду. Мне сказали, что я хороший футболист, но я не подходил первой команде, а в U21 не подходил по возрасту. Там уже в 16-17 лет играют в молодежной команде, а мне уже было 21.

– В клубе ты выбрал необычный 80-ый номер. Не в честь Роналдиньо?

– Да, это круто, что под ним играл Роналдиньо, но не могу сказать, что он мой любимый игрок. Просто это хороший номер, а все остальные уже заняты.

– Какие цели ты ставишь перед собой в «Металлисте»?

– Хочу помогать команде в каждом матче получать три очка и делать на поле разницу.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам клуба и харьковчанам вообще?

– Мы будем пытаться взять три очка в каждом матче. Будем подниматься в турнирной таблице все выше и выше, будем радовать их своими голами и победами.

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Первая лига Украины Металлист Харьков Эдвард Кобак
Источник ФК Металлист
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