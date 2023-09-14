Журналист: «Сборная Украины не планирует играть товарищеский матч в ноябре»

Журналист Виктор Вацко сообщил, что сборная Украины не планирует проводить товарищеские спарринги перед завершающей игрой квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

«Насколько я понимаю и по информации сейчас. Я подчеркиваю – информация у меня на данный момент времени. В ноябре ни с кем играть товарищеский матч мы не будем. Возможно, еще что-нибудь изменится», – сказал журналист.

Матч против итальянцев пройдет 20 ноября, он будет единственным для украинской сборной в этом месяце.

В настоящее время Украина занимает 3-е место группы С, в активе команды 7 очков, в Италии столько же балов, но один матч в запасе.