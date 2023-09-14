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  4. Журналист: «Сборная Украины не планирует играть товарищеский матч в ноябре»
Сборная УКРАИНЫ
14 сентября 2023, 20:16 |
321
0

Журналист: «Сборная Украины не планирует играть товарищеский матч в ноябре»

Журналист рассказал, что Украина не будет проводить товарищеские спарринги перед матчем с Италией

14 сентября 2023, 20:16 |
321
0
Журналист: «Сборная Украины не планирует играть товарищеский матч в ноябре»
УАФ.

Журналист Виктор Вацко сообщил, что сборная Украины не планирует проводить товарищеские спарринги перед завершающей игрой квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

«Насколько я понимаю и по информации сейчас. Я подчеркиваю – информация у меня на данный момент времени. В ноябре ни с кем играть товарищеский матч мы не будем. Возможно, еще что-нибудь изменится», – сказал журналист.

Матч против итальянцев пройдет 20 ноября, он будет единственным для украинской сборной в этом месяце.

В настоящее время Украина занимает 3-е место группы С, в активе команды 7 очков, в Италии столько же балов, но один матч в запасе.

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Источник Вацко Live
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