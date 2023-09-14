ЭДСОН: «Во время паузы у нас были интенсивные тренировки»

Полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо рассказал, как команда работала во время паузы на матчи национальных сборных и как «желто-черные» готовятся к выезду в Черкассы на матч против ЛНЗ.

«Во время паузы на матче сборных у нас была тяжелая подготовка и интенсивные тренировки. Но мы понимаем, что это необходимо, чтобы поддерживать нашу игровую форму. Также нас мотивирует, что в предыдущих двух матчах мы дважды сыграли вничью, так что теперь нам нужна победа.

В УПЛ собраны сильные команды и ЛНЗ – не исключение. Сейчас мы изучаем соперника, ищем их слабые стороны и сделаем все, чтобы победить. Конечно, «Рух» испытывает давление, ведь команда сейчас находится в группе лидеров чемпионата. Но я надеюсь, что это пойдет только нам на пользу, потому что мы заслуживаем быть там, где мы сейчас. Мы много работаем для этого и продолжим это делать», – сказал Эдсон.

В 7 туре УПЛ «Рух» сыграет на выезде з ЛНЗ, матч состоится 17 сентября в 13:00.