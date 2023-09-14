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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы понимаем, как будет играть ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 19:16 |
166
1

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы понимаем, как будет играть ЛНЗ»

Главный тренер «Руха» прокомментировал подготовку к игре с ЛНЗ

14 сентября 2023, 19:16 |
166
1
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы понимаем, как будет играть ЛНЗ»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал подготовку к игре 7-го тура УПЛ с ЛНЗ:

«Все ребята хорошо работают на тренировках. Радует, что от них есть максимальная самоотдача и они ответственно подходят к делу. Думаю, что мы подготовлены к продолжению чемпионата. Я неоднократно подчеркивал, что все игры в УПЛ будут сложные и трудно предсказать результат конкретного матча. Много равных соперников, поэтому мы готовимся к каждому матчу очень серьезно.

В ЛНЗ новый тренерский штаб. Мы изучали, как эти тренеры работали в предыдущих командах, поэтому понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ. Черкасская команда будет мотивирована, ведь их игроки захотят доказать новому тренерскому штабу, что каждый из этих игроков заслуживает место в основном составе. Это будет непростая игра.

Мы очень рады, что наши футболисты играют в разных сборных Украины и это важно для нас, чтобы эти игроки представляли нашу страну. Также есть Плюман, который хорошо сыграл за Гваделупу. Это игроки основного состава и мы на них будем рассчитывать в предстоящем матче. Они уже вернулись в расположение клуба и будут вовлечены в тренировочный процесс. Но мы будем принимать решение об их участии в матче против ЛНЗ, учитывая их физическое состояние».

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Виталий Пономарев Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник ФК Рух Львов
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WildeKater
Очевидно хреново будет играть 
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