Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы понимаем, как будет играть ЛНЗ»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал подготовку к игре 7-го тура УПЛ с ЛНЗ:

«Все ребята хорошо работают на тренировках. Радует, что от них есть максимальная самоотдача и они ответственно подходят к делу. Думаю, что мы подготовлены к продолжению чемпионата. Я неоднократно подчеркивал, что все игры в УПЛ будут сложные и трудно предсказать результат конкретного матча. Много равных соперников, поэтому мы готовимся к каждому матчу очень серьезно.

В ЛНЗ новый тренерский штаб. Мы изучали, как эти тренеры работали в предыдущих командах, поэтому понимаем, в какой футбол будет играть ЛНЗ. Черкасская команда будет мотивирована, ведь их игроки захотят доказать новому тренерскому штабу, что каждый из этих игроков заслуживает место в основном составе. Это будет непростая игра.

Мы очень рады, что наши футболисты играют в разных сборных Украины и это важно для нас, чтобы эти игроки представляли нашу страну. Также есть Плюман, который хорошо сыграл за Гваделупу. Это игроки основного состава и мы на них будем рассчитывать в предстоящем матче. Они уже вернулись в расположение клуба и будут вовлечены в тренировочный процесс. Но мы будем принимать решение об их участии в матче против ЛНЗ, учитывая их физическое состояние».