КАБАЕВ: «Непонятно, почему Цыганков идет за 5 млн, а Мудрик – за 100»

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев прокомментировал трансферы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика в «Жирону» и «Челси» соответственно:

«Трансферный рынок с каждым годом растет. Трудно говорить об этом. Непонятно, почему Витя Цыганков, сыгравший столько матчей и забивший столько голов в сборной, идет, грубо говоря, за 5 миллионов, а Мудрик – за 100.

Конечно, этот трансфер обсуждается. Это как Лунин перешел в «Реал» из «Зари». Это было что-то нереальное. Мудрик выдал один сезон, может, полтора, и уехал в «Челси» за 100 миллионов. Конечно, там сейчас такая критика на него. По футбольному его жалко, но я понимаю откуда это все идет. У кого-то пошло, как у Вити. Мудрик немного помоложе. И новая страна, новый язык – это тяжело».