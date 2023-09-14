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  4. КАБАЕВ: «Непонятно, почему Цыганков идет за 5 млн, а Мудрик – за 100»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 19:02 |
513
3

КАБАЕВ: «Непонятно, почему Цыганков идет за 5 млн, а Мудрик – за 100»

Игрок «Динамо» – о трансферах украинских вингеров

14 сентября 2023, 19:02 |
513
3
КАБАЕВ: «Непонятно, почему Цыганков идет за 5 млн, а Мудрик – за 100»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев прокомментировал трансферы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика в «Жирону» и «Челси» соответственно:

«Трансферный рынок с каждым годом растет. Трудно говорить об этом. Непонятно, почему Витя Цыганков, сыгравший столько матчей и забивший столько голов в сборной, идет, грубо говоря, за 5 миллионов, а Мудрик – за 100.

Конечно, этот трансфер обсуждается. Это как Лунин перешел в «Реал» из «Зари». Это было что-то нереальное. Мудрик выдал один сезон, может, полтора, и уехал в «Челси» за 100 миллионов. Конечно, там сейчас такая критика на него. По футбольному его жалко, но я понимаю откуда это все идет. У кого-то пошло, как у Вити. Мудрик немного помоложе. И новая страна, новый язык – это тяжело».

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Динамо Киев Владислав Кабаев Виктор Цыганков Михаил Мудрик
Источник Трибуна
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Комментарии 3
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fedd1979
Не хандри. Тобі не світить ні 100, ні 5. Дограватимеш у Кахахстані чи Польщі
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0
Burevestnik
тому що у Челсі грошей дох.., менеджмент купляє всіх красивих, бо не розуміється в гравцях  ніх.. 
і так у Челсі другий рік підряд.  
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0
Serhii P.
А що незрозумілого? Мистецтво продажу  Менеджмент "Шахтаря" відпрацював значно якісніше, ніж менеджмент "Динамо".
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0
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