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  4. Виктор СКРИПНИК: «Ворскла может бороться за топ-5»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 18:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 18:57
114
0

Виктор СКРИПНИК: «Ворскла может бороться за топ-5»

Тренер «Ворсклы» – о целях команды на сезон

14 сентября 2023, 18:40 | Обновлено 14 сентября 2023, 18:57
114
0
Виктор СКРИПНИК: «Ворскла может бороться за топ-5»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник рассказал о целях команды на нынешний сезон:

«Я вижу, что мы можем бороться за топ-5. Это будет хорошо. Будем выше – буду только рад. «Ворскла», при всех наших потерях, точно не стала хуже. Я говорю это с уверенностью, потому что я знаю эти реалии, а не даю прогнозов, как пальцем в небо.

Силы и возможности выполнить поставленную задачу есть. Говорить о более высоких целях архисложно, поскольку у нас очень сильная конкуренция в УПЛ. По крайней мере, мы приложим все усилия, чтобы повторить достижения прошлого сезона».

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава
Источник Спорт-Экспресс Украина
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