Мог усилить соперника. Футболистом Днепра-1 интересовался европейский клуб

Летом 2023 года украинским полузащитником «Днепра-1» Валентином Рубчинским интересовалась пражская «Славия», сообщает ТаТоТаке.

21-летний игрок молодежной сборной Украины в этом сезоне провел на поле уже 10 матчей за днепрян, отличившись 1 голом в квалификации Лиги Европы и 3 ассистами (2 голевых передачи в УПЛ и 1 – в квалификации Лиги чемпионов). В общей сложности на счету полузащитника уже 48 матчей за «Днепр-1», в которых он трижды забил и 7 раз ассистировал партнерам.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Валентина Рубчинского в 1 миллион евро.