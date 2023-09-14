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  4. Мог усилить соперника. Футболистом Днепра-1 интересовался европейский клуб
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 18:47 | Обновлено 14 сентября 2023, 18:48
278
1

Мог усилить соперника. Футболистом Днепра-1 интересовался европейский клуб

Валентин Рубчинский мог стать игроком пражской «Славии»

14 сентября 2023, 18:47 | Обновлено 14 сентября 2023, 18:48
278
1
Мог усилить соперника. Футболистом Днепра-1 интересовался европейский клуб
УПЛ. Валентин Рубчинский

Летом 2023 года украинским полузащитником «Днепра-1» Валентином Рубчинским интересовалась пражская «Славия», сообщает ТаТоТаке.

21-летний игрок молодежной сборной Украины в этом сезоне провел на поле уже 10 матчей за днепрян, отличившись 1 голом в квалификации Лиги Европы и 3 ассистами (2 голевых передачи в УПЛ и 1 – в квалификации Лиги чемпионов). В общей сложности на счету полузащитника уже 48 матчей за «Днепр-1», в которых он трижды забил и 7 раз ассистировал партнерам.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Валентина Рубчинского в 1 миллион евро.

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Валентин Рубчинский Славия Прага Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Чехии по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Burevestnik
Славія цікавилась, але не зацікавилась...
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