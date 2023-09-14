Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1

В тренерский штаб нового руководителя СК «Днепр-1» Юрия Максимова вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.

Сергей Ревут, Николай Ищенко и Николай Медин уже работали с Юрием Максимовым в «Звягеле», а первый вообще помогает новому тренеру днепрян еще со времен работы в полтавской «Ворскле».

Евгений Барышников давно находится в днепровском футболе: сначала был администратором в ФК «Днепр», а с 6 июля 2017 года работает в СК «Днепр-1» тренером по физической подготовке.