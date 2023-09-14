Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру FIFA The Best

FIFA объявила номинантов на свою награду лучшему тренеру года – The Best FIFA Men's Coach.

В список претендентов на престижную награду вошли 5 топовых специалистов: испанцы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хави («Барселона»), итальянцы Симоне Индзаги («Интер» Милан») и Лучано Спаллетти (сборная Италии, ранее «Наполи»), а также грек Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм», ранее «Селтик»).

Голосование должно базироваться на периоде с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 и не учитывать чемпионат мира в Катаре.