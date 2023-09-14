Другие новости14 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
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Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру FIFA The Best
Пеп Гвардиола, Симоне Индзаги или Анже Постекоглу?
14 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
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FIFA объявила номинантов на свою награду лучшему тренеру года – The Best FIFA Men's Coach.
В список претендентов на престижную награду вошли 5 топовых специалистов: испанцы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хави («Барселона»), итальянцы Симоне Индзаги («Интер» Милан») и Лучано Спаллетти (сборная Италии, ранее «Наполи»), а также грек Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм», ранее «Селтик»).
Голосование должно базироваться на периоде с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 и не учитывать чемпионат мира в Катаре.
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