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14 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
177
0

Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру FIFA The Best

Пеп Гвардиола, Симоне Индзаги или Анже Постекоглу?

14 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
177
0
Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру FIFA The Best
FIFA

FIFA объявила номинантов на свою награду лучшему тренеру года – The Best FIFA Men's Coach.

В список претендентов на престижную награду вошли 5 топовых специалистов: испанцы Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хави («Барселона»), итальянцы Симоне Индзаги («Интер» Милан») и Лучано Спаллетти (сборная Италии, ранее «Наполи»), а также грек Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм», ранее «Селтик»).

Голосование должно базироваться на периоде с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 и не учитывать чемпионат мира в Катаре.

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Пеп Гвардиола Ангелос Постекоглу Симоне Индзаги Лучано Спаллетти Хави награды ФИФА лучший тренер
Источник ФИФА
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