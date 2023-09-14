Соболева выбыла по итогам третьего круга турнира ITF в Македонии
Анастасия Соболева проиграла в двух сетах Саде Наимана
Украинская теннисистка Анастасия Соболева уступила Саде Наимана из Бурунди в матче третьего круга турнира Мирового тура ITF W40 в македонской столице Скопье.
Первый сет Соболева проиграла с сухим счетом 0:6, а во второй партии смогла выиграть три гейма. Таким образом, украинка завершает выступления на турнире в столице Македонии, поскольку в парном разряде заявлена не была.
ITF W40, Скопье, Македония, грунт
Третий круг
Сада Наимана (Бурунди) – Анастасия Соболева (Украина, 12) – 6:0, 6:3
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