Соболева выбыла по итогам третьего круга турнира ITF в Македонии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева уступила Саде Наимана из Бурунди в матче третьего круга турнира Мирового тура ITF W40 в македонской столице Скопье.

Первый сет Соболева проиграла с сухим счетом 0:6, а во второй партии смогла выиграть три гейма. Таким образом, украинка завершает выступления на турнире в столице Македонии, поскольку в парном разряде заявлена не была.

ITF W40, Скопье, Македония, грунт

Третий круг

Сада Наимана (Бурунди) – Анастасия Соболева (Украина, 12) – 6:0, 6:3