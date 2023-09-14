Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболева выбыла по итогам третьего круга турнира ITF в Македонии
ITF
14 сентября 2023, 17:18 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:21
60
0

Соболева выбыла по итогам третьего круга турнира ITF в Македонии

Анастасия Соболева проиграла в двух сетах Саде Наимана

14 сентября 2023, 17:18 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:21
60
0
Соболева выбыла по итогам третьего круга турнира ITF в Македонии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева уступила Саде Наимана из Бурунди в матче третьего круга турнира Мирового тура ITF W40 в македонской столице Скопье.

Первый сет Соболева проиграла с сухим счетом 0:6, а во второй партии смогла выиграть три гейма. Таким образом, украинка завершает выступления на турнире в столице Македонии, поскольку в парном разряде заявлена не была.

ITF W40, Скопье, Македония, грунт

Третий круг

Сада Наимана (Бурунди) – Анастасия Соболева (Украина, 12) – 6:0, 6:3

По теме:
Соболева обыграла россиянку в первом раунде 40-тысячника ITF
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии
Анастасия Соболева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
Футбол | 13 сентября 2023, 20:04 28
Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины

Форвард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы

Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
Футбол | 13 сентября 2023, 18:30 11
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»
Мексиканский переводчик: «Карвахаль хотел засунуть ч**н в горло официантки»

Бывший переводчик сборной Испании рассказал шокирующую историю с чемпионата мира 2018 года

Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Футбол | 14.09.2023, 09:44
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах
Теннис | 14.09.2023, 15:44
Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах
Украина – Колумбия – 1:1. Орлов уступил Галану в трех сетах
Миллионный заказ. Северная Корея уже поставляет россии снаряды
Война | 14.09.2023, 13:47
Миллионный заказ. Северная Корея уже поставляет россии снаряды
Миллионный заказ. Северная Корея уже поставляет россии снаряды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
12.09.2023, 23:39 121
Футбол
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 60
Футбол
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 8
Теннис
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
13.09.2023, 19:09 13
Футбол
Италия с трудом пробилась в полуфинал волейбольного Евро
Италия с трудом пробилась в полуфинал волейбольного Евро
13.09.2023, 01:12
Волейбол
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
13.09.2023, 15:27 1
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45 1
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем