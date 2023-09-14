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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:08
1404
1

Владислав КАБАЕВ: «Ярмоленко три дня спрашивал: «Точно меняешь номер?»

Хавбек «Динамо» рассказал, как отдал 7-й номер Андрею Ярмоленко

14 сентября 2023, 16:05 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:08
1404
1
Владислав КАБАЕВ: «Ярмоленко три дня спрашивал: «Точно меняешь номер?»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Перед стартом сезона Кабаев решил взять 22-й номер, под которым раньше играл в «Заре».

«Сначала писали: «Отдай этот номер, ты его недостоин». Много негатива было. Я всю жизнь играл под 22-м номером, но «Динамо», 7-й номер – это была мечта. Хотелось, а оправдал ли я его или нет? Это только я могу себе сказать.

Это от души было. Я подошел к Ярмоленко и сказал: «Значит, так и должно было быть». Мне говорили, что он классный мужик, а сейчас я убедился в этом. Очень большое уважение к этому футболисту. Он пришел и говорит: «Мне все равно». Я сказал: «Да нет, возьми. Я возьму себе 22-й номер, под ним у меня больше шло в «Заре». Может, нужно изменить номер».

Ярмоленко потом еще три дня подходил ко мне и спрашивал: «Точно меняешь номер?». Говорил, что готов играть под другим номером, но я сказал: «Забирай, все нормально». И я совсем не жалею, что сменил номер. Тогда болельщики начали писать: «Спасибо», – рассказал Кабаев.

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Источник Трибуна
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Комментарии 1
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umnuy2
у тебя должен быть номер 0,играть научись а потом интервью заумные давай.Лучше бы Качиргина взяли ,лохи селекционеры.
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