Владислав КАБАЕВ: «Ярмоленко три дня спрашивал: «Точно меняешь номер?»

Перед стартом сезона Кабаев решил взять 22-й номер, под которым раньше играл в «Заре».

«Сначала писали: «Отдай этот номер, ты его недостоин». Много негатива было. Я всю жизнь играл под 22-м номером, но «Динамо», 7-й номер – это была мечта. Хотелось, а оправдал ли я его или нет? Это только я могу себе сказать.

Это от души было. Я подошел к Ярмоленко и сказал: «Значит, так и должно было быть». Мне говорили, что он классный мужик, а сейчас я убедился в этом. Очень большое уважение к этому футболисту. Он пришел и говорит: «Мне все равно». Я сказал: «Да нет, возьми. Я возьму себе 22-й номер, под ним у меня больше шло в «Заре». Может, нужно изменить номер».

Ярмоленко потом еще три дня подходил ко мне и спрашивал: «Точно меняешь номер?». Говорил, что готов играть под другим номером, но я сказал: «Забирай, все нормально». И я совсем не жалею, что сменил номер. Тогда болельщики начали писать: «Спасибо», – рассказал Кабаев.